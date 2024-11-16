Хімія, читець і Ауергаус: що кременчужанам почитати на вихідних

Бернгард Шлінк «Читець» Наскільки великим має бути страх викриття, щоб людина зізналася в масовому вбивстві? Таке одне з запитань, які ставить автор у цій книжці. Бернгард Шлінк розповідає про таємне кохання 15-літнього юнака та колишньої наглядачки концтабору Аушвіц, старшої від нього на 21 рік. Але згодом любовний роман перетворюється на тривалу історію про вину й сором, про моральний вибір, що змінює життя, про зраду, відчуження, самотність, біль…