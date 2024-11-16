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Хімія, читець і Ауергаус: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 0

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Бернгард Шлінк «Читець»

Наскільки великим має бути страх викриття, щоб людина зізналася в масовому вбивстві? Таке одне з запитань, які ставить автор у цій книжці. Бернгард Шлінк розповідає про таємне кохання 15-літнього юнака та колишньої наглядачки концтабору Аушвіц, старшої від нього на 21 рік. Але згодом любовний роман перетворюється на тривалу історію про вину й сором, про моральний вибір, що змінює життя, про зраду, відчуження, самотність, біль…

Бов Б’єрг «Ауергаус»

Шість друзів і одна обіцянка: їхнє життя не повинне підпорядковуватись звичній схемі «народження-школа-робота-смерть». Тому вони разом переїжджають до Ауергаусу. Школярська комуна — звучить нечувано. Але всі вони хочуть врятувати не тільки власне життя, а передусім — життя друга, Фрідера. Бо той узагалі не певен, що повинен і хоче жити.
Це історія про підлітків-ідеалістів, чия винахідливість є своєрідним самозахистом від того, що відбувається довкола.

  

 

 

Юля Смаль «Вибухова історія людства. Як хімія стає зброєю»

Коли люди навчилися використовувати вогонь, це змінило їхнє життя. Згодом вони винайшли порох, грецький вогонь, вибухівку і вогнепальну зброю. Зброярі експериментували, алхіміки та хіміки поєднували різні елементи й отримували несподівані реакції та вибухові суміші. А нині ми маємо бойові отруйні речовини і ядерну зброю, вічне джерело енергії, яке водночас може спричинити техногенні катастрофи і радіаційне зараження. Що буде далі — залежить від нас.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Unsplash
Теги: книги бібліотека
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