Хімія, читець і Ауергаус: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Бернгард Шлінк «Читець»
Наскільки великим має бути страх викриття, щоб людина зізналася в масовому вбивстві? Таке одне з запитань, які ставить автор у цій книжці. Бернгард Шлінк розповідає про таємне кохання 15-літнього юнака та колишньої наглядачки концтабору Аушвіц, старшої від нього на 21 рік. Але згодом любовний роман перетворюється на тривалу історію про вину й сором, про моральний вибір, що змінює життя, про зраду, відчуження, самотність, біль…
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Бов Б’єрг «Ауергаус»
Шість друзів і одна обіцянка: їхнє життя не повинне підпорядковуватись звичній схемі «народження-школа-робота-смерть». Тому вони разом переїжджають до Ауергаусу. Школярська комуна — звучить нечувано. Але всі вони хочуть врятувати не тільки власне життя, а передусім — життя друга, Фрідера. Бо той узагалі не певен, що повинен і хоче жити.
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Юля Смаль «Вибухова історія людства. Як хімія стає зброєю»
Коли люди навчилися використовувати вогонь, це змінило їхнє життя. Згодом вони винайшли порох, грецький вогонь, вибухівку і вогнепальну зброю. Зброярі експериментували, алхіміки та хіміки поєднували різні елементи й отримували несподівані реакції та вибухові суміші. А нині ми маємо бойові отруйні речовини і ядерну зброю, вічне джерело енергії, яке водночас може спричинити техногенні катастрофи і радіаційне зараження. Що буде далі — залежить від нас.
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