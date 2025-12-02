Олена Шуляк
Гроші, Полтавщина

Власники елітних авто сплатили 5,6 млн грн транспортного податку на Полтавщині

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 120

 Юрособи внесли понад половину суми

У січні–жовтні власники дороговартісних авто перерахували 5,6 млн грн транспортного податку до місцевих бюджетів Полтавщини. Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

За даними податківців, юридичні особи сплатили 3,7 млн грн, фізичні — 1,9 млн грн.

Транспортний податок сплачують власники легкових авто віком до 5 років, середньоринкова вартість яких перевищує 3 млн грн (375 мінімальних зарплат станом на 1 січня 2025 року). Ставка податку становить 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль.

Перелік авто, які підпадають під оподаткування, щороку до 1 лютого публікує Мінекономіки. У 2025 році до переліку потрапили такі марки як AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Toyota та інші. Загалом список включає 1362 моделі.

Юридичні особи отримують нарахування в електронному кабінеті, фізичним особам податкові повідомлення надходять поштою або онлайн — якщо вони обрали електронне листування.

Автор: Руслана Горгола Джерело фото: news.dtkt.ua
Теги: податки автомобіль ДПС
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

