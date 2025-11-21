На Полтавщині судитимуть зловмисників, які заволоділи бюджетними коштами на суму понад 1,8 млн грн

Вчора, 22:00 Переглядів: 172

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років

Директор товариства з обмеженою відповідальністю, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів бюджетними коштами, призначеними для реконструкції аварійної ділянки каналізаційного колектора у Полтаві. Своїми діями він завдав матеріальної шкоди комунальному підприємству Полтавської обласної ради. Про це повідомив перший заступник начальника поліції Полтавської області Сергій Рекун.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у липні 2023 року комунальне підприємство уклало договір із товариством з обмеженою відповідальністю щодо виконання робіт із реконструкції аварійної ділянки каналізаційного колектора. Договір уклали за результатами проведеної процедури на електронній системі публічних закупівель. Тоді ж між вказаною комунальною установою та фізичною особою-підприємцем було укладено договір про надання послуг, пов’язаних зі здійсненням технічного нагляду за виконанням будівельних робіт.

Також встановлено, що у грудні 2023 року директор товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, штучно завищив обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт. При цьому інженер технічного нагляду підписав документи щодо прийому виконаних будівельних робіт, достовірно знаючи, що внесені матеріали фактично на об’єкті не були використані.

Вказані документи стали підставою для перерахування коштів комунального підприємства вказаному ТОВ. Унаслідок протиправних дій комунальне підприємство зазнало збитків на суму понад 1,8 млн грн.

— Слідчими поліції під процесуальним керівництвом спеціалізованої екологічної прокуратури Полтавської обласної прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду, - зазначив Сергій Рекун.

Відповідно до інкримінованої статті, фігурантам може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.



