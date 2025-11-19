Актуальні вакансії тижня: пропозиції роботи у Кременчуці та регіоні
У Кременчуці з’явилися нові вакансії для тих, хто шукає роботу. Роботодавці пропонують роботу як для спеціалістів із досвідом, так і для тих, хто готовий навчатися
У Кременчуці та навколишніх районах роботодавці пропонують низку актуальних вакансій на постійній основі. Пропозиції охоплюють як робітничі спеціальності, так і вакансії у сфері послуг, торгівлі та менеджменту.
Нададуть роботу:
- Буфетнику/ці. Тел.(09-89) 06-50-74, 0-97-772-21-88.
- Вантажникові/ці на підприємство, на постійній основі. Тел.(067-53) 2-70-76, 067-530-42-94
- Для літнього чоловіка, з незначною проблемою зору потрібна помічниця по дому, пенсійного, або передпенсійного віку, можливе проживання, бажано з медичною освітою, за право наслідування житла (2-кімнатна квартира в центрі). Тільки телефонувати. Тел.(09-58) 36-72-40.
- Експедиторові/ці, м. Кременчук, р-н Ревівка, алкогольна група товару. Обов’язки: погрузка, доставка і супровід товару в торг. точки. Графік вт-сб., офіційне працевлашт., сезонна співпраця до 3 місяців, у разі відкриття нових вакансій пропонуємо повторну, або дострокову співпрацю, розглядаємо студентів (навчаємо). Тел.(063-11) 2-38-59 Ірина
- Контролерові/ці КПП, вимоги: уважність, відповідальність, знання ПК на рівні користувача, графік день-ніч-48, з/п 13000 грн/міс.Тел.(097-09) 0-51-07.
- Контролерові/ці КПП-операторові/ці відеоспостереження, вимоги: уважність, відповідальність, знання ПК, день-ніч-48, з/п 16000 грн. Тел.(097-09) 0-51-07.
- Майстрові/ні з ремонту взуття, майстерня знаходиться у зручному місці з постійною клієнтурою, можливий подальший викуп майстерні. Тел.(09-63) 70-59-11.
- Майстрові/ні чоловічої зачіски, манікюрниці/ку в перукарню «Ніка», вул. Київська, 58. Тел.(097-57) 2-68-80, 0-67-161-88-33.
- Операторові/ці станційного технологічного центру (оброблення документів), освіта проф-тех., середня, або інша, графік змінний, з/п 8500грн/міс., зміни: день-8.00-20.00, ніч-20.00-8.20, вихідний 48. Тел.(09-84) 75-22-36, 76-22-50.
- Приймальнику/ці склотари на оптову базу. Тел.(09-82) 22-33-22.
- Станційному/ній робітникові/ниці (господарські роботи), графік щоденний, денна зміна 8.00 — 17.00, обідня перерва 12.00 — 12.45, суб., нед. вихіні, з/п 8000грн/міс. Тел.(09-84) 75-22-36, 76-22-50.
- Швачці/кравцю на швейне виробництво, графік роботи з 8.00 до 16.30, субота, неділя вихідні, з/п 20000 грн./міс. Тел.(097-31) 3-35-51.
Усі оголошення подані з дотриманням норм трудового законодавства України. Редакція нагадує, що перед працевлаштуванням варто уточнювати умови роботи та можливість офіційного оформлення.
