Олена Шуляк
Зимова підтримка: як отримати 1000 грн від держави
ГО "Захист держави"
Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота

Актуальні вакансії тижня: пропозиції роботи у Кременчуці та регіоні

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 185

 У Кременчуці з’явилися нові вакансії для тих, хто шукає роботу. Роботодавці пропонують роботу як для спеціалістів із досвідом, так і для тих, хто готовий навчатися

У Кременчуці та навколишніх районах роботодавці пропонують низку актуальних вакансій на постійній основі. Пропозиції охоплюють як робітничі спеціальності, так і вакансії у сфері послуг, торгівлі та менеджменту.

Нададуть роботу:

  • Буфетнику/ці. Тел.(09-89) 06-50-74, 0-97-772-21-88.
  • Вантажникові/ці на підприємство, на постійній основі. Тел.(067-53) 2-70-76, 067-530-42-94
  • Для літнього чоловіка, з незначною проблемою зору потрібна помічниця по дому, пенсійного, або передпенсійного віку, можливе проживання, бажано з медичною освітою, за право наслідування житла (2-кімнатна квартира в центрі). Тільки телефонувати. Тел.(09-58) 36-72-40.
  • Експедиторові/ці, м. Кременчук, р-н Ревівка, алкогольна група товару. Обов’язки: погрузка, доставка і супровід товару в торг. точки. Графік вт-сб., офіційне працевлашт., сезонна співпраця до 3 місяців, у разі відкриття нових вакансій пропонуємо повторну, або дострокову співпрацю, розглядаємо студентів (навчаємо). Тел.(063-11) 2-38-59 Ірина
  • Контролерові/ці КПП, вимоги: уважність, відповідальність, знання ПК на рівні користувача, графік день-ніч-48, з/п 13000 грн/міс.Тел.(097-09) 0-51-07.
  • Контролерові/ці КПП-операторові/ці відеоспостереження, вимоги: уважність, відповідальність, знання ПК, день-ніч-48, з/п 16000 грн. Тел.(097-09) 0-51-07.
  • Майстрові/ні з ремонту взуття, майстерня знаходиться у зручному місці з постійною клієнтурою, можливий подальший викуп майстерні. Тел.(09-63) 70-59-11.
  • Майстрові/ні чоловічої зачіски, манікюрниці/ку в перукарню «Ніка», вул. Київська, 58. Тел.(097-57) 2-68-80, 0-67-161-88-33.
  • Операторові/ці станційного технологічного центру (оброблення документів), освіта проф-тех., середня, або інша, графік змінний, з/п 8500грн/міс., зміни: день-8.00-20.00, ніч-20.00-8.20, вихідний 48. Тел.(09-84) 75-22-36, 76-22-50.
  • Приймальнику/ці склотари на оптову базу. Тел.(09-82) 22-33-22.
  • Станційному/ній робітникові/ниці (господарські роботи), графік щоденний, денна зміна 8.00 — 17.00, обідня перерва 12.00 — 12.45, суб., нед. вихіні, з/п 8000грн/міс. Тел.(09-84) 75-22-36, 76-22-50.
  • Швачці/кравцю на швейне виробництво, графік роботи з 8.00 до 16.30, субота, неділя вихідні, з/п 20000 грн./міс. Тел.(097-31) 3-35-51.

Усі оголошення подані з дотриманням норм трудового законодавства України. Редакція нагадує, що перед працевлаштуванням варто уточнювати умови роботи та можливість офіційного оформлення.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: вакансія робота у Кременчуці
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх