На Полтавщині тривають роботи з ремонту автошляхів та місцевих доріг: де оновили покриття цього тижня

Минулого тижня в області відремонтували понад 13 тис. кв. м місцевих доріг та оновили 24,2 тис. кв. м покриття на автошляхах державного значення
Минулого тижня в Полтавській області відремонтували 13,1 тисячі квадратних метрів покриття місцевих автошляхів. Із початку року – понад 556,6 тис. кв. м.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
Цього тижня відновлювальні роботи триватимуть у наступних громадах:
Крім того, в області ремонтують дороги державного значення. Минулого тижня оновили 24,2 тис. м² покриття на автошляхах:
Загалом із початку року відновили 391,7 тис. м² дорожнього покриття.
Нагадаємо, у червні ми повідомляли, що на ремонт доріг на Полтавщині із держбюджету спрямують майже 150 млн грн.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.