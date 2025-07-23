В Україні нарешті формалізовано професії військовослужбовців: у Національному класифікаторі професій з’явився новий розділ

Професії розділу застосовуються виключно до військовослужбовців та резервістів Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної Гвардії України
Міністерство економіки включило до Національного класифікатора професій новий розділ — «Військовослужбовці». Професії розділу застосовуються виключно до військовослужбовців та резервістів оперативного резерву Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної Гвардії України. Про це повідомила пресслужба міністерства.
Професійні назви занять військовослужбовців у Класифікаторі професій віднесені до трьох основних підрозділів:
Конкретні вимоги щодо кваліфікації (рівня військової освіти), штатного військового звання, військово-облікової спеціальності за кожною посадою визначаються штатами військових частин, з урахуванням вимог керівних документів.
Розділ «Військовослужбовці» не застосовується до військовослужбовців правоохоронних органів спеціального призначення, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України.
Розділ напрацьовувався фахівцями Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ і Головним управлінням Національної гвардії України за консультуванням з Мінекономіки та погодженням з Міноборони України, Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством внутрішніх справ України.
Варто нагадати, що у Класифікатор професій включені професійні назви робіт (професій, посад, занять), які систематизовані у професійні групи, залежно від характеру, складності виконуваних робіт, кваліфікації (рівня освіти, спеціалізації), за ієрархією Міжнародної стандартної класифікації занять.
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