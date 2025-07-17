За підсумками 5 місяців 2025 року Полтавщина експортувала за кордон майже удвічі більші товарів, ніж імпортувала

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 3

Втім, обсяг регіонального експорту товарів знизився у порівнянні з січнем-травнем минулого року на 27%

За підсумками 5 місяців 2025 року Полтавщина має позитивне сальдо зовнішньоторговельного обороту, яке складає 350,2 млн дол. США, а зовнішньоторговельний оборот товарів перевищує 1 млрд 45 млн дол. США. Про зовнішню торгівлю товарами Полтавської області за підсумками 5 місяців 2025 року повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

Втім, обсяг регіонального експорту товарів знизився у порівнянні з січнем-травнем минулого року на 27% і складає $697,8 млн.

Найбільшу частку експорту становлять мінеральні продукти (42%). Продукція АПК: рослинного походження — 18% від загальнообласного експорту, жири та олії — 12,4%, готові харчові продукти — близько 12%, продукція тваринного походження — 2,9%. Водночас 4,8% припадає на експорт продукції хімічної та пов’язаних із нею галузей промисловості.

Обсяг імпорту продукції до області – $347,6 млн, мякий зменшився на 17,5% до показника 5 місяців 2025 року.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 117 країн світу.

Країни Європейського Союзу – найбільший торгівельний партнер Полтавщини, як в експорті, так і в імпорті товарів. Зовнішньоторговельний оборот продукцією з ЄС становить майже 518 млн дол. США або близько половини усього загальнообласного обсягу торгівлі з країнами світу.