Полтавщина

За ексочільницю «Слуги народу» на Полтавщині внесли заставу у справі про продаж голосів у Раді — «Схеми»

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 124

Правоохоронці вказують, що депутати отримували від 2 000 до 20 000 доларів за підтримку або відхилення конкретних законопроєктів

За народну депутатку від «Слуги народу», колишню очільницю Полтавської обласної організації партії, Ольгу Савченко внесли понад 16,6 мільйона гривень застави. Її підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді. Про це повідомили журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода).

За інформацією джерел у правоохоронних органах, 8 січня заставу, визначену Вищим антикорупційним судом, вніс один з адвокатів Савченко — Ігор Фомін. Загальна сума становить 16,6 мільйона гривень.

У коментарі журналістам адвокат повідомив, що частина коштів є його особистими, а ще частину довелося позичити через значний розмір застави. За його словами, після цього сторона захисту та обвинувачення продовжать роботу в межах досудового розслідування.

Раніше НАБУ та САП заявили про викриття організованої групи, до складу якої входили чинні народні депутати. За версією слідства, учасники цієї групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за «потрібні» голосування у парламенті. Правоохоронці вказують, що депутати отримували від 2 000 до 20 000 доларів за підтримку або відхилення конкретних законопроєктів.

Окрім Савченко, підозри отримали народні депутати від «Слуги народу» Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісєль.

Додамо, Ольга Савченко очолювала Полтавську обласну організацію «Слуги народу» з червня 2020 року по лютий 2021 року.

