Безкоштовні зали очікування й зміни в русі поїздів: що змінилося для пасажирів УЗ

Пасажирам радять планувати пересадки із запасом у 3–4 години щонайменше до 22 січня, коли має запрацювати оновлений графік руху з урахуванням безпекових маршрутів

Через затримки в русі поїздів «Укрзалізниця» змінила організацію роботи з пасажирами та перебування людей на вокзалах. В окремих напрямках час прибуття поїздів може збільшуватися на кілька годин. Про це компанія повідомила у своєму Telegram-каналі.

Затримки в русі сягають від 2-3 до 6-7 годин. У разі потреби поїзди спрямовують іншими маршрутами, через що дорога може тривати довше, ніж заплановано, розповідають в компанії.

Також на вокзалах запровадили низку змін. Усі платні зали очікування для пасажирів із квитками тимчасово зробили безкоштовними. Пункти незламності працюють більш ніж на 100 вокзалах — там можна зігрітися та відпочити. Для пасажирів поїздів, що затримуються, за можливості організовують харчування.

Крім того, в «Укрзалізниці» посилили роботу на напрямках із пересадками, зокрема міжнародними. Після затримок на кордоні та проблем з очікуванням у польському Холмі там додатково облаштували місця для перебування пасажирів, обігріву та інформування. Для міжнародних стикувань передбачили автобусне резервне сполучення.

Якщо поїзди прибувають після початку комендантської години, разом із місцевою владою організовують підвезення пасажирів автобусами. Пасажирам радять планувати пересадки із запасом у 3–4 години щонайменше до 22 січня, коли має запрацювати оновлений графік руху з урахуванням безпекових маршрутів.

