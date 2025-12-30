Голова Полтавської облради Олександр Біленький отримав Почесну грамоту Верховної Ради

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 1

Таку нагороду вручають за вагомий внесок у розвиток держави

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький отримав Почесну грамоту Верховної Ради України. Відзнаку йому вручив голова парламенту Руслан Стефанчук. Про це Біленький повідомив у своєму телеграм-каналі.

Олександр Біленький подякував за нагороду та наголосив, що вона стала можливою завдяки Збройним силам України, які щодня боронять державу та забезпечують стабільну роботу органів влади в тилу.

Почесна грамота Верховної Ради України є державною відзнакою. Її вручають за вагомий внесок у розвиток держави, місцевого самоврядування та служіння українському народові.

Нагадаємо, нещодавно науковці з Полтавщини стали лауреатами премії Президента України.