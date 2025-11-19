На Полтавщині сапери знищили застарілий боєприпас, знайдений на полі

19 листопада піротехніки Аварійно-рятувального загону спецпризначення Державної служби надзвичайних ситуацій знищили застарілий боєприпас часів минулих війн. Його напередодні виявили на полі поблизу села Шилівка Полтавського району. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.

Боєприпас ліквідували контрольованим підривом.

Рятувальники нагадують: у разі виявлення вибухонебезпечного предмета не можна його торкатися чи переміщувати. Потрібно одразу телефонувати за номером 101, відійти на безпечну відстань і попередити людей поблизу.

Нагадаємо, у жовтні на Полтавщині вибухотехніки поліції знищили бойову частину російського БпЛА.