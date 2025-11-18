На Полтавщині відновили 47 гектарів лісу після торішніх пожеж

У Новосанжарському та Малоперещепинському лісництвах триває осіння лісокультурна кампанія — лісівники висаджують дерева на згорілих ділянках механізованим способом

На Полтавщині продовжують відновлювати ліси, що постраждали від пожеж минулого року. Про це повідомили у прессужбі філії «Слобожанський лісовий офіс».

У межах осінньої кампанії лісівники засажєують ділянки, на яких вигоріли хвойні насадження. Для відновлення використовують сосну звичайну із закритою кореневою системою та дуб звичайний, висаджуючи дерева механізованим способом. Такий метод дозволяє формувати стійкіші до вогню лісові масиви та створювати природні протипожежні бар’єри.

У Новосанжарському та Малоперещепинському лісництвах цього року вже висадили понад 137 гектарів лісу. Окремо відновлено 47 гектарів лісових культур, знищених пожежами.

У лісовому офісі зазначають, що відновлення пошкоджених територій триватиме й надалі.

Нагадаємо, нещодавно у Слобожанському лісовому офісі заявиляли, що цьогоріч на Полтавщині площа лісових пожеж змегшилася у 17 разів.