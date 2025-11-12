«Полтаваобленерго» спростувала інформацію щодо відключення області від єдиної енергосистеми України

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 289

Масована російська ракетно-дронова атака 8 листопада тимчасово спричинила труднощі з належним енергозабезпеченням частини споживачів Полтавської області - найскладнішою була ситуація у Кременчуці

На офіційному сайті АТ «Полтаваобленерго» сьогодні була некоректно опублікована новина про те, що у Полтавської області «стала відсутня можливість отримувати електричну енергію з об’єднаної енергетичної системи України».

Пресслужба компанії повідомляє, що ця інформація — не відповідає дійсності. Полтавщина була і залишається частиною ОЕС України та отримує живлення як магістральною мережею НЕК «Укренерго», так і з розподільчих мереж сусідніх ліцензіатів (обленерго суміжних областей).

— Форс-мажорні обставини, що виникли внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки 8 листопада, справді тимчасово спричиняли труднощі з належним енергозабезпеченням частини споживачів Полтавської області. Зокрема, найскладнішою була ситуація у місті Кременчук. Завдяки невідкладним аварійно-відновлювальним роботам — ця проблема була оперативно вирішена, — йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що станом на сьогодні, всі абоненти АТ «Полтаваобленерго» мають змогу отримувати електроенергію з об’єднаної енергосистеми України.

