«Полтаваобленерго» спростувала інформацію щодо відключення області від єдиної енергосистеми України

Масована російська ракетно-дронова атака 8 листопада тимчасово спричинила труднощі з належним енергозабезпеченням частини споживачів Полтавської області - найскладнішою була ситуація у Кременчуці
На офіційному сайті АТ «Полтаваобленерго» сьогодні була некоректно опублікована новина про те, що у Полтавської області «стала відсутня можливість отримувати електричну енергію з об’єднаної енергетичної системи України».
Пресслужба компанії повідомляє, що ця інформація — не відповідає дійсності. Полтавщина була і залишається частиною ОЕС України та отримує живлення як магістральною мережею НЕК «Укренерго», так і з розподільчих мереж сусідніх ліцензіатів (обленерго суміжних областей).
У компанії зазначають, що станом на сьогодні, всі абоненти АТ «Полтаваобленерго» мають змогу отримувати електроенергію з об’єднаної енергосистеми України.
