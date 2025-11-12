«Полтаваобленерго» повідомила споживачів про виникнення форс-мажорних обставин за договорами надання послуг

Термін виконання зобов’язань оператора системи розподілу електричної енергії за діючими договорами про надання послуг з розподілу електричної енергії відкладається до усунення пошкоджень в енергетичній системі та відновлення електричних мереж
Сьогодні вранці АТ «Полтаваобленерго» направило термінове повідомлення для споживачів своїх послуг з розподілу електричної енергії про виникнення форс-мажорних обставин 8 листопада (близько 5.00) у зв’язку з військовими діями, які є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами.
АТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що термін виконання зобов’язань оператора системи розподілу електричної енергії за діючими договорами про надання послуг з розподілу електричної енергії був відкладеним та надалі відкладається на строк дії зазначених в абзаці 1 даного повідомлення обставин до усунення пошкоджень в енергетичній системі та відновлення електричних мереж.
