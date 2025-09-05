На Полтавщині попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

З 6 по 8 вересня на більшій частині території Полтавщини триматиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

За словами синоптиків, погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання (відкритого вогню).