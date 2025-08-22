На Полтавщині погіршиться погода: грози, дощі та шквали

Найбільш неспокійною буде погода 22–23 серпня — синоптики попереджають про негоду

У другій половині дня 22 серпня та протягом доби 23 серпня на Полтавщині очікується ускладнення погодних умов. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.

Причиною стане активний південний циклон. Найбільше впливу зазнають західні райони області.

Прогноз по днях:

22 серпня — мінлива хмарність. У другій половині дня в західних районах — дощ, гроза, місцями значний дощ, можливий град. Під час грози — шквали 15–20 м/с. Вітер південно-західний 7–12 м/с. Температура повітря вдень — +26…+31°С.

23 серпня — хмарно з проясненнями. Очікуються дощі, подекуди — значні, грози. Вітер змінних напрямків, 5–10 м/с. Температура протягом доби — +17…+22°С.

24 серпня — мінлива хмарність, без опадів, лише на заході області можливий дощ наприкінці дня. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі — +10…+15°С, вдень — +19…+24°С.

25–26 серпня — без опадів. Вночі — +9…+14°С, вдень — +20…+25°С.

У ДСНС закликають жителів бути обережними під час негоди, уникати перебування під деревами, не паркувати авто під лініями електропередач і заздалегідь подбати про безпечні укриття в разі шквалів чи граду.