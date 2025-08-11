На Полтавщині тиждень буде теплим і без дощів

За прогнозом синоптиків, з 12 по 16 серпня Полтавщина перебуватиме під впливом антициклону. Очікується помірно тепла погода без опадів.
Ночі залишатимуться прохолодними — +11…+16°C, вдень температура становитиме +22…+27°C. На вихідних повітря прогріється до +30…+32°C.
Протягом тижня буде мінлива хмарність, вітер північно-західний 5–10 м/с.
Нагадаємо, що сьогодні синоптики попереджали про грозу зі шквалами.
