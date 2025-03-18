На Полтавщині створять обласний центр підготовки населення до національного спротиву

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 0

В його основу покладена організація освітніх заходів для населення як теоретичного, так і практичного змісту

На Полтавщині планують створити обласний центр підготовки населення до національного спротиву. Проєкт рішення обговорили сьогодні, 18 березня, на засіданні постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій.

Заклад буде комунальної форми власності та знаходитиметься у підпорядкуванні обласної ради.

Основна його мета — організація та здійснення заходів, спрямованих на підготовку жителів області до національного спротиву, підвищення обороноздатності держави, формування активної громадської позиції серед населення, розвиток національної самосвідомості та підготовка громадян до дій в умовах воєнного часу.

Освітні заходи, які організовуватимуть у центрі, будуть як теоретичного, так і практичного змісту: лекції, семінари, тренінги, курси з тактичної медицини, цивільного захисту тощо, а також практичні навчання з відпрацювання навичок користування зброєю, виживання в екстремальних умовах, орієнтування на місцевості, надання першої домедичної допомоги та інше.

Крім цього, заняття у центрі будуть спрямовані на популяризацію військово-патріотичного виховання, формування національної свідомості, популяризацію військових традицій, виховання відповідального ставлення до захисту держави, а також сприятиме військовій кар’єрі молоді та надаватиме базову підготовку для вступу до військових навчальних заходів.

Далі рішення про створення центру мають ухвалити на сесії обласної ради.

Нагадаємо, наприкінці минулого року рішенням Ради оборони області на Полтавщині розпочали підготовку у громадах районів до створення такого центру.