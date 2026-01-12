На Полтавщині водій їздив з підробленим посвідченням — поліція

У Лохвиці вночі 12 січня поліціянти виявили у водія автомобіля Daewoo Lanos ймовірно підроблене посвідчення. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Близько 0.30 працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили авто за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що 40-річний водій користується ймовірно підробленим посвідченням.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу відділення № 2 (Лохвиця) Миргородського районного відділу поліції. Посвідчення вилучили та направили на експертне дослідження.
За цим фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу України — використання завідомо підробленого документа.
Санкція статті передбачає покарання від штрафу до двох років обмеження волі.
