На Полтавщині водій їздив з підробленим посвідченням — поліція

Сьогодні, 14:31

Документ вилучили та направили на експертизу

У Лохвиці вночі 12 січня поліціянти виявили у водія автомобіля Daewoo Lanos ймовірно підроблене посвідчення. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Близько 0.30 працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили авто за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що 40-річний водій користується ймовірно підробленим посвідченням.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу відділення № 2 (Лохвиця) Миргородського районного відділу поліції. Посвідчення вилучили та направили на експертне дослідження.

За цим фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу України — використання завідомо підробленого документа.

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до двох років обмеження волі.

