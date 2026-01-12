Мерія Кременчука закупила «Боржомі» і «Моршинську» майже на 100 тисяч гривень: Малецький прокоментував тендер

У Кременчуці виконавчий комітет закупив понад 2 тисячі пляшок мінеральної води на 97,5 тис. гривень. Договір з постачальником мерія уклала 6 січня. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Виконком до кінця поточного року отримає:
Договір уклали з ФОП Лур’є Володимиром Михайловичем. Міська влада співпрацює з ним не вперше: раніше підприємець вже надавав кейтерингові послуги під час Дня міста, а також, за даними аналітичної системи YouControl, постачав продукти для комунальних установ і відомств. Основний вид діяльності ФОП — діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. Контактні дані підприємця збігаються з контактами ресторану «Маестро», розташованого поруч із головною адмінбудівлею виконкому.
Під час засідання виконавчого комітету 12 січня міський голова Віталій Малецький прокоментував цю закупівлю:
За даними YouControl, з грудня 2022 по січень 2025 року виконком уклав з десяток договорів ФОП Володимиром Лур’є на постачання води на загальну суму у понад 320 тисяч гривень.
