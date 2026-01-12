Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
ГО "Захист держави"
Аллу Заможську нагороджено відзнакою Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

Мерія Кременчука закупила «Боржомі» і «Моршинську» майже на 100 тисяч гривень: Малецький прокоментував тендер

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 601 Коментарів: 3

Воду мають постачати до кінця року

У Кременчуці виконавчий комітет закупив понад 2 тисячі пляшок мінеральної води на 97,5 тис. гривень. Договір з постачальником мерія уклала 6 січня. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Що придбали і за скільки

Виконком до кінця поточного року отримає: 

  • Вода Боржомі 0,5 л. (скло) — 300 шт. 65 грн за пляшку
  • Вода «Моршинська» 0,5 л. (пласт.) негазована — 840 шт. 22 грн за пляшку
  • Вода «Моршинська» 0,5 л. (пласт.) слабогазована — 840 шт. 22 грн за пляшку
  • Вода «Моршинська» 0,5 л. (скло) негазована — 360 шт. 57 грн за пляшку 
  • Вода «Моршинська» 0,5 л. (скло) слабогазована — 360 шт. 57 грн за пляшку

Договір уклали з ФОП Лур’є Володимиром Михайловичем. Міська влада співпрацює з ним не вперше: раніше підприємець вже надавав кейтерингові послуги під час Дня міста, а також, за даними аналітичної системи YouControl, постачав продукти для комунальних установ і відомств. Основний вид діяльності ФОП — діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. Контактні дані підприємця збігаються з контактами ресторану «Маестро», розташованого поруч із головною адмінбудівлею виконкому.

Що про це каже мерія

Під час засідання виконавчого комітету 12 січня міський голова Віталій Малецький прокоментував цю закупівлю: 

— Я не знаю скільки там пляшок в ті 100 тисяч гривень входить. У нас вода з березня 2022 року, коли нам допомагали суб’єкти господарювання, вона там вже навіть прострочена, дехто звертав на це увагу, тому якусь нову воду виконком буде купувати. Це вода, як правило для масових заходів: сесій, це прийоми іноземних делегацій тощо — сказав Малецький. 

За даними YouControl, з грудня 2022 по січень 2025 року виконком уклав з десяток договорів ФОП Володимиром Лур’є на постачання води на загальну суму у понад 320 тисяч гривень.

1
Автор: Вероніка Білодід Фото: колаж: Артем Коваленко
Теги: вода тендер закупівлі
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 3

1 582
evil:
Сьогодні, 18:28

Шоп ви, п#дараси, дристали від тієї води далі, ніж спроможні побачити озирнувшись! Шоп вона вам боком вилізла!


4 11
5 483
zzzzzz:
Сьогодні, 18:37

Просрочену пийте, дармоїди.


5 11
1 797
Andron777:
Сьогодні, 18:46

Так, а шо тоді люди п'ють з Маркетопта якщо 2 літри Моршинської там коштує близька 25 грн це з усіма накрутками магазину, а 0,5 літра для мерії по 57 грн? От с_с уки!smirk

 


4 11

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх