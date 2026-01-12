Мерія Кременчука закупила «Боржомі» і «Моршинську» майже на 100 тисяч гривень: Малецький прокоментував тендер

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 601 Коментарів: 3

У Кременчуці виконавчий комітет закупив понад 2 тисячі пляшок мінеральної води на 97,5 тис. гривень. Договір з постачальником мерія уклала 6 січня. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Що придбали і за скільки

Виконком до кінця поточного року отримає:

Вода Боржомі 0,5 л. (скло) — 300 шт. 65 грн за пляшку

Вода «Моршинська» 0,5 л. (пласт.) негазована — 840 шт. 22 грн за пляшку

Вода «Моршинська» 0,5 л. (пласт.) слабогазована — 840 шт. 22 грн за пляшку

Вода «Моршинська» 0,5 л. (скло) негазована — 360 шт. 57 грн за пляшку

Вода «Моршинська» 0,5 л. (скло) слабогазована — 360 шт. 57 грн за пляшку

Договір уклали з ФОП Лур’є Володимиром Михайловичем. Міська влада співпрацює з ним не вперше: раніше підприємець вже надавав кейтерингові послуги під час Дня міста, а також, за даними аналітичної системи YouControl, постачав продукти для комунальних установ і відомств. Основний вид діяльності ФОП — діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. Контактні дані підприємця збігаються з контактами ресторану «Маестро», розташованого поруч із головною адмінбудівлею виконкому.

Що про це каже мерія

Під час засідання виконавчого комітету 12 січня міський голова Віталій Малецький прокоментував цю закупівлю:

— Я не знаю скільки там пляшок в ті 100 тисяч гривень входить. У нас вода з березня 2022 року, коли нам допомагали суб’єкти господарювання, вона там вже навіть прострочена, дехто звертав на це увагу, тому якусь нову воду виконком буде купувати. Це вода, як правило для масових заходів: сесій, це прийоми іноземних делегацій тощо — сказав Малецький.

За даними YouControl, з грудня 2022 по січень 2025 року виконком уклав з десяток договорів ФОП Володимиром Лур’є на постачання води на загальну суму у понад 320 тисяч гривень.