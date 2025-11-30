Олена Шуляк
Кременчук, Споживач

Завтра у деяких жителів правобережної частини Кременчука не буде води: де саме і чому

Сьогодні, 13:22 Переглядів: 146

 

Містянам радять зробити необхідний запас води на день

Завтра, 1 грудня, у частини жителів Правобережжя Кременчука тимчасово вимикатимуть воду. Про це інформують у пресслужбі комунального підприємства «Кременчукводоканалу».

Попередньо із 8.30 і до закінчення робіт (орієнтовно 17.00) комунальники проводитимуть роботи із заміни запірної арматури на водопровідній мережі. На цей час без води залишаться абоненти за такими адресами: 

  • пров. Івана Кожедуба, буд. 2-20;
  • вул. Івана Приходька, буд. 39-67;
  • вул. Павла Чубинського, буд. 2-15;
  • пров. Березневий, буд. 1-10;
  • пров. Ракітіна, буд. 7-18/8;
  • вул. Чумацький шлях, буд. 7.

На цей час громадян закликають зробити необхідний запас води. 

Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.

Автор: Яна Гудзь
Теги: вода відключення води Кременчукводоканал
