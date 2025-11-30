Завтра у деяких жителів правобережної частини Кременчука не буде води: де саме і чому

Містянам радять зробити необхідний запас води на день
Завтра, 1 грудня, у частини жителів Правобережжя Кременчука тимчасово вимикатимуть воду. Про це інформують у пресслужбі комунального підприємства «Кременчукводоканалу».
Попередньо із 8.30 і до закінчення робіт (орієнтовно 17.00) комунальники проводитимуть роботи із заміни запірної арматури на водопровідній мережі. На цей час без води залишаться абоненти за такими адресами:
На цей час громадян закликають зробити необхідний запас води.
Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.
