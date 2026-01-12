Стендап тур в рамках «Шоу історій»: Жогло, Клим, Дзюнько

Шоу історій - це той самий проєкт, що набирає сотні тисяч переглядів на YouTube, а у ТікТок — мільйони!
Стендап від кожного: Жогло, Дзюнько та Дракон виходять з сольними блоками.
Зі сцени ви почуєте історії — яких не буде на YouTube.
Те, що трапиться в залі, залишиться лише між нами.
Десятки свіжих, смішних і трохи небезпечних жартів — саме те, чим живуть учасники!
Приходьте компанією — хтось упізнає себе, хтось — сусіда, а хтось нарешті дізнається, як це: сміятися так, що «болять щоки».
Квитки розходяться швидко — ловіть свій і побачимось у залі!
КОЛИ: 24 січня 19:00
Де: Кременчук, МПК, бульвар Українського відродження, 2
КВИТКИ можна придбати ТУТ
Всі концерти https://cutt.ly/ib_instagram
