Стендап тур в рамках «Шоу історій»: Жогло, Клим, Дзюнько

Сьогодні, 15:56 Переглядів: 135

Шоу історій - це той самий проєкт, що набирає сотні тисяч переглядів на YouTube, а у ТікТок — мільйони!

Стендап від кожного: Жогло, Дзюнько та Дракон виходять з сольними блоками.

Зі сцени ви почуєте історії — яких не буде на YouTube.

Те, що трапиться в залі, залишиться лише між нами.

Десятки свіжих, смішних і трохи небезпечних жартів — саме те, чим живуть учасники!

Приходьте компанією — хтось упізнає себе, хтось — сусіда, а хтось нарешті дізнається, як це: сміятися так, що «болять щоки».

Квитки розходяться швидко — ловіть свій і побачимось у залі!

КОЛИ: 24 січня 19:00

Де: Кременчук, МПК, бульвар Українського відродження, 2

КВИТКИ можна придбати ТУТ

Всі концерти https://cutt.ly/ib_instagram