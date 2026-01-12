Екскерівник СБУ на Полтавщині може стати заступником голови СБУ — нардеп

Колишній керівник управління Служби безпеки України на Полтавщині Іван Рудницький може стати заступником голови СБУ. Про це стало відомо з допису народного депутата України Олексія Гончаренка за 12 січня.
Нині Рудницький очолює Волинську обласну військову адміністрацію.
Нагадаємо, що Іван Рудницький очолював Полтавське обласне управління СБУ з липня 2022 року до травня 2024 року.
Іван Рудницький уродженець Львівщини, безпосередньо перед призначенням на посаду у Полтаві працював керівником СБУ на Закарпатті. До цього працював у центральному апараті СБУ, куруючи боротьбу з тероризмом. Раніше Рудницький працював також на посаді заступника голови Управління СБУ у Львівській області.
Після усунення Івана Баканова з посади Голови Служби безпеки України у 2022 році, у держоргані провели низку кадрових змін, зокрема тоді змінили голову СБУ у Полтавській області Євгена Борзілова.
Нагадаємо, на початку січня президент Зеленський призначив Олександра Поклада з Кременчука першим заступником голови СБУ.
