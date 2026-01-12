Проєкт Кодексу про статус захисників держави звужує права та державну підтримку ветеранів

Національна Асамблея людей з інвалідністю України закликає не допустити ухвалення законопроєкту № 14265, який пропонує затвердження Кодексу, в чинній редакції
У Верховній Раді планують розглянути зареєстрований наприкінці 2025 року законопроєкт № 14265, яким пропонується ухвалити «Кодекс про захист державності, незалежності та статус захисників держави». Національна Асамблея людей з інвалідністю України (НАІУ) виступила з різкою критикою цього урядового законопроєкту, категорично заперечуючи проти його ухвалення.
Голова Асамблеї Валерій Сушкевич заявив, що положення запронованого Кабміном Кодексу насправді орієнтовані не на забезпечення ефективної державної підтримки ветеранів війни, а на зменшення обсягу чинних на сьогодні пільг та державних гарантій.
Як пояснили в Асамблеї, законопроєкт № 14265 послаблює соціальний захист ветеранів, а його головним недоліком є те, що на перше місце ставиться питання відмови в наданні відповідного правового статусу та позбавлення права на державну підтримку, й тільки потім йдеться про права та механізми їх реалізації. При цьому обсяг прав осіб, на яких планується поширити дію Кодексу, суттєво звужується порівняно з чинним законодавством.
В Асамблеї наводять приклад, що, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ветерани війни наділені низкою прав на певні види державної підтримки вже за фактом наявності відповідного правового статусу. Натомість декількома положеннями проєкту Кодексу пропонується надавати державну підтримку учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та іншим категоріям ветеранів війни й осіб до них прирівняних, з урахуванням потреб і фінансово-майнового стану.
На сьогодні закон передбачає для ветеранів війни безумовне надання соціальних гарантій. Замість цього у проєкті Кодексу з’являється поняття «посиленої державної підтримки», яка передбачає обмеження в три роки для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, пільгового проїзду міським та приміським транспортом, підвищення щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії тощо (стаття 36 проєкту Кодексу).
Законопроєкт № 14265 також скасовує або звужує низку пільг ветеранів на користування транспортом.
Так чинне законодавство передбачає право на:
Водночас проєкт Кодексу передбачає право учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та деяких інших категорій ветеранів на пільговий проїзд виключно міським та приміським транспортом (статті 25, 26, 38, 42, 46 проєкту Кодексу).
В НАІУ зауважують, що у законопроєкті № 14265 відсутні положення:
Як зауважують в Асамблеї, положення глави 4 проєкту Кодексу, яка визначає відповідальність та захист прав осіб, на яких поширюється його дія, носять суто декларативний характер, не визначаючи конкретних видів протиправних діянь та не конкретизуючи відповідальності за них.
В НАІУ наголошують, що украй дивною вбачається розробка проєкту Кодексу з огляду на підготовлені раніше Містерством у справах ветеранів України законопроєкти, які вже знаходяться на розгляді у парламенті. Це урядові законопроєкти про постраждалих учасників Революції Гідності, постраждалих учасників Революції Гідності з інвалідністю та членів сімей загиблих (померлих) Героїв Небесної Сотні (№ 13622 від 12 серпня 2025 р.) та про основні засади державної ветеранської політики щодо ветеранів/ветеранок, які брали участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України (№ 13696 від 25 серпня 2025 року).
У НАІУ завили, що не підтримують усі перелічені законопроєкти через сумнівність доцільності їх ухвалення та невідповідність значної кількості їх положень статті 22 Конституції України.
Варто зазначити, що у Верховній Раді за минулий рік було зареєстровано кілька законопроєктів, які стосуються питань надання пільг та державних гарантій ветеранам війни та особам, що до них прирівняні.
Це урядові законопроєкти № 13695 «Про осіб, які залучалися до забезпечення проведення заходів, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України» та № 13696 «Про основні засади державної ветеранської політики щодо ветеранів/ветеранок, які брали участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України». Обидва зареєстровані у Верховні Раді 25 серпня 2025 року.
І третій урядовий законопроєкт № 14265, проти ухвалення якого виступила НАІУ, «Кодекс України про захист державності, незалежності та статус захисників держави».
Як зазначається у пояснювальній записці до нього Мінветеранів, метою розроблення цього Кодексу є «кодифікація законодавчих актів щодо ветеранської політики в єдиний нормативно-правовий акт».
У Мінветеранів зазначають, що закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» не відповідає сучасним викликам, спричиненим широкомасштабною агресією російської федерації проти України, зростанню чисельності ветеранів/ветеранок, додаванням нових категорій ветеранів війни, зокрема з числа іноземців, а також зміною підходів до реабілітації, соціальної адаптації, професійної реалізації та працевлаштування ветеранів.
Саме цим в міністерстві пояснюють потребу у створенні оновленого, систематизованого та уніфікованого нормативно-правового акта щодо державної ветеранської політики, визначення її засад, принципів, завдань та повноважень органів державної влади і органів місцевого самоврядування, а також форм і механізмів забезпечення прав і державної підтримки ветеранів.
У проєкті Кодексу України про захист державності, незалежності та статус захисників держави пропонується шість книг, якими передбачається визначити:
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що проєкт Кодексу був розміщений на офіційному сайті Міністерства у справах ветеранів України у рубриці «Консультації з громадськістю» для проведення консультацій з громадськістю.
Чому обговорення проєкту Кодексу було організовано Мінветеранів так, що його реально ніхто так і не обговорював, розробники не пояснили. Втім вони прогнозують, що прийняття Кодексу дозволить «підвищити рівень соціального захисту ветеранів війн ХХ століття», створивши «єдину систему гарантій, підтримки, реабілітації та соціальної інтеграції». А також «запровадити сучасні механізми реабілітації та повернення до цивільного життя, включно з психологічною підтримкою, професійною перепідготовкою, освітою, працевлаштуванням, підтримкою підприємництва та сприянням у вирішенні житлових питань».
