Проєкт Кодексу про статус захисників держави звужує права та державну підтримку ветеранів

Національна Асамблея людей з інвалідністю України закликає не допустити ухвалення законопроєкту № 14265, який пропонує затвердження Кодексу, в чинній редакції

У Верховній Раді планують розглянути зареєстрований наприкінці 2025 року законопроєкт № 14265, яким пропонується ухвалити «Кодекс про захист державності, незалежності та статус захисників держави». Національна Асамблея людей з інвалідністю України (НАІУ) виступила з різкою критикою цього урядового законопроєкту, категорично заперечуючи проти його ухвалення.

Голова Асамблеї Валерій Сушкевич заявив, що положення запронованого Кабміном Кодексу насправді орієнтовані не на забезпечення ефективної державної підтримки ветеранів війни, а на зменшення обсягу чинних на сьогодні пільг та державних гарантій.

— П оява законопроєкту № 14265 у стінах українського п арламенту стала для нас справжнім шоком. Ми звертатимемося до різних інституцій, органів державної влади, які можуть вплинути на зміст і формулювання основних положень Кодексу — та закликатимемо їх захистити права наших Захисників і Захисниць , — заявив він.

Як пояснили в Асамблеї, законопроєкт № 14265 послаблює соціальний захист ветеранів, а його головним недоліком є те, що на перше місце ставиться питання відмови в наданні відповідного правового статусу та позбавлення права на державну підтримку, й тільки потім йдеться про права та механізми їх реалізації. При цьому обсяг прав осіб, на яких планується поширити дію Кодексу, суттєво звужується порівняно з чинним законодавством.

В Асамблеї наводять приклад, що, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ветерани війни наділені низкою прав на певні види державної підтримки вже за фактом наявності відповідного правового статусу. Натомість декількома положеннями проєкту Кодексу пропонується надавати державну підтримку учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та іншим категоріям ветеранів війни й осіб до них прирівняних, з урахуванням потреб і фінансово-майнового стану.

На сьогодні закон передбачає для ветеранів війни безумовне надання соціальних гарантій. Замість цього у проєкті Кодексу з’являється поняття «посиленої державної підтримки», яка передбачає обмеження в три роки для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, пільгового проїзду міським та приміським транспортом, підвищення щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії тощо (стаття 36 проєкту Кодексу).

Обмежуються пільги на безоплатний проїзд

Законопроєкт № 14265 також скасовує або звужує низку пільг ветеранів на користування транспортом.

Так чинне законодавство передбачає право на:

безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

без о платний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою — для УБД та ос іб з інвалідністю внаслідок війни 3 групи;

без о платний проїзд один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту — для ос іб з інвалідністю внаслідок війни 1 та 2 груп.

Водночас проєкт Кодексу передбачає право учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та деяких інших категорій ветеранів на пільговий проїзд виключно міським та приміським транспортом (статті 25, 26, 38, 42, 46 проєкту Кодексу).

Зникає щорічна грошова виплата до Дня Незалежності

В НАІУ зауважують, що у законопроєкті № 14265 відсутні положення:

з гарантіями стосовно щорічної разової грошової виплати до Дня Незалежності України;

з умовами встановлення підвищення до пенсії (щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії).

— Крім того, важливою є конкретизація умов встановлення підвищення до пенсії, розмір якого має визначатися залежно від прожиткового мінімуму, а не від збільшення пенсійної виплати, а також визначення безоплатності забезпечення соціальними послугами . . Також потрібно унеможливити звуження прав, гарантій та пільг, гарантованих чинним законодавством для постраждалих учасників Революції Гідності, постраждалих учасників Революції Гідності з інвалідністю та членів сімей загиблих (померлих) Героїв Небесної Сотні, — закликають в НАІУ.

Проблеми криються в деталях

Як зауважують в Асамблеї, положення глави 4 проєкту Кодексу, яка визначає відповідальність та захист прав осіб, на яких поширюється його дія, носять суто декларативний характер, не визначаючи конкретних видів протиправних діянь та не конкретизуючи відповідальності за них.

В НАІУ наголошують, що украй дивною вбачається розробка проєкту Кодексу з огляду на підготовлені раніше Містерством у справах ветеранів України законопроєкти, які вже знаходяться на розгляді у парламенті. Це урядові законопроєкти про постраждалих учасників Революції Гідності, постраждалих учасників Революції Гідності з інвалідністю та членів сімей загиблих (померлих) Героїв Небесної Сотні (№ 13622 від 12 серпня 2025 р.) та про основні засади державної ветеранської політики щодо ветеранів/ветеранок, які брали участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України (№ 13696 від 25 серпня 2025 року).

У НАІУ завили, що не підтримують усі перелічені законопроєкти через сумнівність доцільності їх ухвалення та невідповідність значної кількості їх положень статті 22 Конституції України.

— Перелік спірних питань є дуже великим та не вичерпується наведеними . Відтак вважаємо, що ухвалення проєкту Кодексу неприпустиме, а сам документ треба скерувати на доопрацювання. Адже здобувши статус закону він може призвести до суттєвого погіршення правового статусу Захисників і Захисниць України , - резюмували в НАІУ.

Законопроєкти у Верховній Раді що стосуються ветеранів

Варто зазначити, що у Верховній Раді за минулий рік було зареєстровано кілька законопроєктів, які стосуються питань надання пільг та державних гарантій ветеранам війни та особам, що до них прирівняні.

Це урядові законопроєкти № 13695 «Про осіб, які залучалися до забезпечення проведення заходів, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України» та № 13696 «Про основні засади державної ветеранської політики щодо ветеранів/ветеранок, які брали участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України». Обидва зареєстровані у Верховні Раді 25 серпня 2025 року.

І третій урядовий законопроєкт № 14265, проти ухвалення якого виступила НАІУ, «Кодекс України про захист державності, незалежності та статус захисників держави».

Як зазначається у пояснювальній записці до нього Мінветеранів, метою розроблення цього Кодексу є «кодифікація законодавчих актів щодо ветеранської політики в єдиний нормативно-правовий акт».

— Наразі у сфері ветеранської політики діють численні закони, підзаконні акти та урядові програми, які регулюють окремі питання забезпечення прав і гарантій ветеранів війни та членів їх сімей. Водночас відсутній єдиний системний документ, що визначав би цілісну державну політику у сфері підтримки зазначених категорій осіб, — пояснюють розробники.

Ветеранів хочуть розділити на категорії залежно від періодів їх участі в бойових діях

У Мінветеранів зазначають, що закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» не відповідає сучасним викликам, спричиненим широкомасштабною агресією російської федерації проти України, зростанню чисельності ветеранів/ветеранок, додаванням нових категорій ветеранів війни, зокрема з числа іноземців, а також зміною підходів до реабілітації, соціальної адаптації, професійної реалізації та працевлаштування ветеранів.

— Чинне законодавство зосереджене переважно на питаннях соціального захисту й наданні пільг, і не враховує сучасних принципів сталого розвитку, інклюзії, гендерної рівності, цифровізації державного управління та підходів, орієнтованих на людину. На практиці ветерани, члени їхніх родин, а також посадові особи місцевих органів влади часто стикаються з надмірною бюрократизацією процедур, неоднозначним тлумаченням правових норм та складністю отримання необхідних соціальних послуг, — зауважують в Мінветеранів.

Саме цим в міністерстві пояснюють потребу у створенні оновленого, систематизованого та уніфікованого нормативно-правового акта щодо державної ветеранської політики, визначення її засад, принципів, завдань та повноважень органів державної влади і органів місцевого самоврядування, а також форм і механізмів забезпечення прав і державної підтримки ветеранів.

— Таким актом має стати Кодекс України про захист державності, незалежності та статус захисників держави, який міститиме норми згруповані за категоріями ветеранів в залежності від періодів їх участі в бойових діях. Кодекс, як акт вищої юридичної сили створить сталу, передбачувану нормативну базу, зміни до якої не зможуть вноситися ситуативно або під впливом короткострокових політичних чи адміністративних рішень. Це забезпечить довгострокову стабільність державної політики у сфері підтримки ветеранів та членів їх сімей, - наголошують у пояснювальній записці, яку підписала міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Що пропонується у Кодексі та чому його проєкт ніхто не обговорював

У проєкті Кодексу України про захист державності, незалежності та статус захисників держави пропонується шість книг, якими передбачається визначити:

загальні та основні положення про основи, принципи, завдання ветеранської політики, категорії ветеранів та гарантії, а також положення про Єдиний державний реєстр ветеранів, підтвердження та верифікація статусів ветеранів, фінансування та захист прав ветеранів, відповідальність та захист прав ветеранів;

правовий статус ветеранів війн ХХ століття та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війн ХХ століття, державну підтримку зазначених категорій осіб;

правовий статус ветеранів/ветеранок, ветеранів/ветеранок іноземців та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів/ветеранок іноземців, їх державну підтримку;

правовий статус постраждалих учасників Революції гідності та членів сімей загиблих (померлих) Героїв Небесної Сотні, їх державну підтримку;

правовий статус правовий статус осіб — працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення заходів, спрямованих на відсіч збройної агресії Російської Федерації чи іншої держави проти України та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб;

сформувати цілісну систему правового регулювання у сфері ветеранської політики.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що проєкт Кодексу був розміщений на офіційному сайті Міністерства у справах ветеранів України у рубриці «Консультації з громадськістю» для проведення консультацій з громадськістю.

— До обговорення не долучилось жодної особи, — констатують розробники Кодексу з Мінветеранів.

Чому обговорення проєкту Кодексу було організовано Мінветеранів так, що його реально ніхто так і не обговорював, розробники не пояснили. Втім вони прогнозують, що прийняття Кодексу дозволить «підвищити рівень соціального захисту ветеранів війн ХХ століття», створивши «єдину систему гарантій, підтримки, реабілітації та соціальної інтеграції». А також «запровадити сучасні механізми реабілітації та повернення до цивільного життя, включно з психологічною підтримкою, професійною перепідготовкою, освітою, працевлаштуванням, підтримкою підприємництва та сприянням у вирішенні житлових питань».

