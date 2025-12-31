Учора, 30 грудня, близько 18.00 на дорозі під Кривушами легковик збив пішохода. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередньою інформацією слідства, автомобіль Subaru, за кермом якого перебував 41-річний водій, збив 47-річного пішохода. Унаслідок ДТП потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу.
Наразі слідчі вирішують питання щодо порушення кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.
Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, учора на трасі Київ – Харків у Пирятинській громаді загинув водій вантажівки.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.