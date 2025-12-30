ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

В аварії під Кременчуком постраждали шестеро людей — поліція

Сьогодні, 16:26 Переглядів: 498

 

Усіх постраждалих госпіталізували 

Сьогодні, 30 грудня, близько 13.40 на дорозі Полтава-Олександрія на виїзді із Соснівки сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, зіткнулися вантажівка MAN, якою керував 22-річний чоловік, та автомобіль ГАЗ під керуванням 42-річного водія.

Унаслідок зіткнення травмувалися водій автомобіля ГАЗ та п’ятеро його пасажирів віком від 33 до 48 років. Усіх постраждалих доправили до лікарні для надання медичної допомоги та встановлення ступеня тяжкості травм.

Причини та обставини аварії з’ясовує слідчо-оперативна група поліції.

Нагадаємо, днями на Миргородщині легковик зіткнувся з вантажівкою — водія госпіталізували.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини Джерело відео: Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП поліція травмовані
