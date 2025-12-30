В аварії під Кременчуком постраждали шестеро людей — поліція

Сьогодні, 30 грудня, близько 13.40 на дорозі Полтава-Олександрія на виїзді із Соснівки сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, зіткнулися вантажівка MAN, якою керував 22-річний чоловік, та автомобіль ГАЗ під керуванням 42-річного водія.

Унаслідок зіткнення травмувалися водій автомобіля ГАЗ та п’ятеро його пасажирів віком від 33 до 48 років. Усіх постраждалих доправили до лікарні для надання медичної допомоги та встановлення ступеня тяжкості травм.

Причини та обставини аварії з’ясовує слідчо-оперативна група поліції.

