В Полтаві у водія Mercedes патрульні виявили ознаки наркотичного сп’яніння

Сьогодні, 16:03

Ввечері 29 грудня на вулиці Київське шосе в місті Полтава патрульні поліцейські зупинили автомобіль Mercedes Sprinter за порушення правил дорожнього руху—водій проїхав на заборонний сигнал світлофора. Про це пише патрульна поліція Полтавської області.

Під час спілкування з керманичем інспектори помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Водночас проходити огляд у медичному закладі чоловік відмовився.

На водія патрульні винесли постанову за ч. 2 ст. 122 КУпАП (проїзд на заборонний сигнал світлофора) та склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння). Від подальшого керування автівкою його відсторонили.

