На Полтавщині за добу невідомою речовиною отруїлись двоє дорослих та п'ятеро дітей

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 274

Упродовж 29 грудня на Полтавщині зафіксували два осередки отруєння невідомою речовиною. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Близько 10.20 у селі Денисівка Лубенського району отруїлися троє людей, двоє з яких — діти.

Того ж дня у Лубнах, близько 16.40, зафіксували про ще чотири отруєння: серед постраждалих троє дітей.

Підрозділи ДСНС до ліквідації наслідків у цих випадках не залучалися.

Нагадаємо, що на початку місяця на Лубенщині двоє людей загинули від отруєння невідомою речовиною.



