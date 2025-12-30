На Полтавщині за добу невідомою речовиною отруїлись двоє дорослих та п'ятеро дітей

Усі отруєння стались на Лубенщині
Упродовж 29 грудня на Полтавщині зафіксували два осередки отруєння невідомою речовиною. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Близько 10.20 у селі Денисівка Лубенського району отруїлися троє людей, двоє з яких — діти.
Того ж дня у Лубнах, близько 16.40, зафіксували про ще чотири отруєння: серед постраждалих троє дітей.
Підрозділи ДСНС до ліквідації наслідків у цих випадках не залучалися.
Нагадаємо, що на початку місяця на Лубенщині двоє людей загинули від отруєння невідомою речовиною.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.