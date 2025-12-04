На Лубенщині двоє людей загинули від отруєння невідомою речовиною

Сьогодні, 09:17 Переглядів: 162

3 грудня у селі Лазірки Новооржицької громади Лубенського району трапився випадок отруєння невідомою речовиною. Загинули двоє людей. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Подія сталася близько 13.35. За інформацією рятувальників, підрозділи ДСНС на місце не залучали. Деталі інциденту та обставини загибелі встановлюють правоохоронці та медики.