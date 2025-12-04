На Лубенщині двоє людей загинули від отруєння невідомою речовиною

3 грудня у селі Лазірки Новооржицької громади Лубенського району трапився випадок отруєння невідомою речовиною. Загинули двоє людей. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Подія сталася близько 13.35. За інформацією рятувальників, підрозділи ДСНС на місце не залучали. Деталі інциденту та обставини загибелі встановлюють правоохоронці та медики.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині жінка померла після отруєння грибами.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.