Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві стався конфлікт між місцевими жителями та представниками ТЦК: що відомо

Сьогодні, 14:39 Переглядів: 811 Коментарів: 1

 

За словами очевидців, військові хотіли посадити чоловіка до машини, а люди його відтягнували. У поліції дії містян назвали перешкоджанням діяльності військовослужбовців

Сьогодні, 29 грудня, близько 09.00 в одному із мікрорайонів Полтави стався конфлікт між місцевими жителями та представниками ТЦК та СП. Відео з місця події почали публікувати очевидці у соцмережах.

Співробітники ТЦК намагалися посадити чоловіка в авто, але жінки та інші перехожі почали відтягувати його. Навіть хтось пробив колеса буса з обох сторін. Далі з машини вийшов чоловік з битою, її швидко відібрали, і поліцейський кинувся навздогін з пістолетом у руках. У підсумку службове авто все ж поїхало з місця, — пишуть очевидці.

Після розголосу у соцмережах та засобах масової інформації прокоментували ситуацію і в пресслужбі Полтавського райуправління поліції. За словами правоохоронців, містяни перешкоджали військовослужбовцям та поліції виконувати службові обовʼязки.

Відомо, що поліція отримала повідомлення про те, що «група агресивних осіб із застосуванням фізичної сили перешкоджала виконувати службові обовʼязки військовослужбовцям та правоохоронним органам». На місце події виїхала слідчо-лперативна група, аби з’ясувати обставини події та надати правову оцінку діям містян.

Відомо також, що представники ТЦК звернулися до Служби безпеки України для врегулювання ситуації.

Нагадаємо, кілька місяців тому стався конфлікт між між місцевими жителями та представниками ТЦК у Горішніх Плавнях: тоді у соцмережах писали, що нібито група оповіщення збила велосипедиста і «намагалися затягнути його в автобус».


1
Автор: Яна Гудзь Джерело відео: соцмережі
Теги: конфлікт ТЦК та СП поліція
Коментарі: 1

1 791
Andron777:
Сьогодні, 17:15

Похіхікаєте за кадром коли каZапи, не дай боже, прийдуть...


9 0

