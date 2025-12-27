На Кременчуччині розшукують 58-річного Сергія Щербака

На Кременчуччині поліція розшукує зниклого безвісти 58-річного Сергія Щербака. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Відомо, що чоловік — житель села Максимівка.
Прикмети зниклого: зріст 170 см, середньої статури, волосся сиве коротке, очі карі.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування чоловіка, повідомити до правоохоронних органів за номерами: +38 (096) 690 53 50, +38 (066) 211 18 17 або 102.
Нагадаємо, днями на Глобинщині поліція розшукувала 75-річного Анатолія Резепу.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.