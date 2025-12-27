У Полтаві жінка померла після побиття чоловіком: підозрюваного взяли під варту

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 509

У Полтаві правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом домашнього насильства, що призвело до смерті жінки. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, 12 грудня місцевий житель перебував удома у стані алкогольного сп’яніння. Після сварки він побив дружину та вийшов з кімнати. Жінка зателефонувала знайомій і повідомила про насильство в сім’ї.

Через кілька годин потерпіла померла. Не знаючи про телефонний дзвінок дружини, чоловік увечері викликав екстрену медичну допомогу. Лікарям, які констатували смерть жінки, він заявив, що напередодні її нібито побили невідомі в під’їзді будинку.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Досудове розслідування здійснюють слідчі Полтавського районного управління поліції за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, схжа ситуація сталася минулого місяця на Миргородщині: чоловік побив жінку під час святкування її дня народження. Від отриманих травм потерпіла померла.