Надзвичайні новини, Полтавщина

Мешканця Полтавщини засудили за використання забороненої платіжної системи WebMoney

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 2

 

Суд у Полтавській області затвердив угоду про визнання винуватості щодо чоловіка, який упродовж кількох років здійснював фінансові операції через заборонену в Україні платіжну систему WebMoney та легалізував отримані кошти

Як зазначається у вироку, винесеному Решетилівським районним судом Полтавської області, мешканець Полтавської області у 2021–2024 роках користувався платіжною системою «WebMoney Transfer», попри її повну заборону на території України. Обмеження щодо цієї системи були запроваджені рішеннями Ради національної безпеки і оборони та введені в дію указами Президента.

Суд встановив, що чоловік здійснював обмін електронних грошей WMZ (еквівалент долара США) через онлайн-сервіс Exchanger.money, після чого отримував кошти від інших користувачів на власні банківські рахунки. Загалом за цей період він провів 44 такі операції, а загальна сума надходжень становила понад 73 тисячі гривень.

Отримані кошти обвинувачений використовував для повсякденних витрат — оплати товарів, послуг та зняття готівки. Під час досудового розслідування чоловік визнав провину, сприяв слідству та погодився на укладення угоди про визнання винуватості.

Суд затвердив угоду та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим строком один рік, а також штраф. Окрім цього, застосовано спеціальну конфіскацію коштів у сумі 73 337,5 грн та мобільного телефону, який використовувався для доступу до платіжної системи.

Вирок ухвалено з урахуванням обставин справи, особи обвинуваченого та відсутності обтяжувальних факторів.

Автор: Катерина Животовська
Теги: суд вирок суду
