Поліція розшукує 30-річну Тетяну Канаєву з Кременчука

Кременчуцьке районне управління поліції розшукує 30-річну Тетяну Канаєву, яка з травня 2025 року не виходить на зв’язок із рідними. Про це повідомили в поліції.
За попередньою інформацією, жінка може перебувати на території Лубенського району, зокрема у Пирятині.
Прикмети зниклої: зріст близько 160 см, худорлява статура, коротке русяве волосся.
Правоохоронці просять усіх, хто має будь-яку інформацію про можливе місцеперебування Тетяни Канаєвої, телефонувати 095-507-09-72 або на лінію 102.
