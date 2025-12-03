Поліція розшукує 30-річну Тетяну Канаєву з Кременчука

Сьогодні, 18:43

Жінка з травня не виходить на зв’язок із рідними

Кременчуцьке районне управління поліції розшукує 30-річну Тетяну Канаєву, яка з травня 2025 року не виходить на зв’язок із рідними. Про це повідомили в поліції.

За попередньою інформацією, жінка може перебувати на території Лубенського району, зокрема у Пирятині.

Прикмети зниклої: зріст близько 160 см, худорлява статура, коротке русяве волосся.

Правоохоронці просять усіх, хто має будь-яку інформацію про можливе місцеперебування Тетяни Канаєвої, телефонувати 095-507-09-72 або на лінію 102.