У Кременчуці зупинили водія, позбавленого прав: був нетверезим

Сьогодні, 11:03

1 грудня близько 21.00 у Кременчуці патрульні зупинили BMW за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомили у патрульній поліції міста.

Під час перевірки з’ясувалося, що водія раніше позбавили права керування на 10 років за нетверезе водіння. Попри це, він знову сів за кермо і мав ознаки сп’яніння. У медзакладі тест показав 0,68 проміле алкоголю.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали адмінматеріали. Справу передадуть до суду.

