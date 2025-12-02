У Кременчуці зупинили водія, позбавленого прав: був нетверезим

1 грудня близько 21.00 у Кременчуці патрульні зупинили BMW за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомили у патрульній поліції міста.
Під час перевірки з’ясувалося, що водія раніше позбавили права керування на 10 років за нетверезе водіння. Попри це, він знову сів за кермо і мав ознаки сп’яніння. У медзакладі тест показав 0,68 проміле алкоголю.
Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали адмінматеріали. Справу передадуть до суду.
Нагадаємо, що у Карлівці нетверезий поліціянт на смерть збив двох 17-річних дівчат.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.