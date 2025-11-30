На Полтавщині поліція розшукує зниклого безвісти 58-річного Василя Кулю

Відомо, що чоловік пішов з дому близько 10 днів тому і з того часу інформації про нього немає

На Полтавщині поліція розшукує зниклого безвісти 58-річного Василя Кулю. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, близько 10 днів тому чоловік залишив місце свого проживання і з того часу не повернувся. Мобільного телефону при собі не мав.

Прикмети зниклого: на вигляд 65 років, зріст 175 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі.

Був одягнений: куртка балонна коричневого кольору, чорні штани, шапка в’язана чорного кольору, калоші.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо можливого місця перебування безвісти зниклого Василя Кулю, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: (095) 743-88-80 або 102.



