На Полтавщині поліція розшукує зниклого безвісти 58-річного Василя Кулю. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, близько 10 днів тому чоловік залишив місце свого проживання і з того часу не повернувся. Мобільного телефону при собі не мав.
Прикмети зниклого: на вигляд 65 років, зріст 175 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі.
Був одягнений: куртка балонна коричневого кольору, чорні штани, шапка в’язана чорного кольору, калоші.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо можливого місця перебування безвісти зниклого Василя Кулю, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: (095) 743-88-80 або 102.
