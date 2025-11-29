Поліція розшукує зниклого безвісти 15-річного Андрія Іщенка

Сьогодні, 10:44 Переглядів: 361

Відомо, що учора, 28 листопада, хлопець поїхав з дому на велосипеді й не повернувся

Поліція Полтавщини розшукує зниклого безвісти 15-річного Андрія Іщенка. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, учора, 28 листопада, близько 14.00 хлопець поїхав з дому на помаранчевому велосипеді з написом «PROJECT». При собі мав паспорт і міг поїхати у напрямку Полтави.

Під час пошукових заходів велосипед, на якому пересувався Андрій, знайшли поблизу села Лисиче Чутівської громади, неподалік автодороги Київ — Харків.

Прикмети зниклого: зріст 160–165 см, спортивної статури, волосся темно-каштанове, коротке й кучеряве, очі світлі.

На момент зникнення був одягнений у чорну спортивну куртку, чорні зимові черевики, чорну шапку з червоними написами та чорні спортивні штани.

Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування хлопця, звертатися за телефонами: (0534) 72-20-00, (099) 502-02-90, (050) 700-78-28 або 102.