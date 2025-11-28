Поліція розшукує 66-річного Олександра Походню, який поїхав у напрямку Харкова й зник

Сьогодні, 10:32

Чоловік перестав виходити на зв’язок з 15 листопада

Поліція Полтавського району розшукує 66-річного Олександра Олександровича Походню, який тимчасово проживав у селі Судіївка Мачухівської громади. Про це повідомили у відділі №2 Полтавського райуправління поліції.

Відомо, що 15 листопада чоловік поїхав у напрямку Харкова та перестав виходити на зв’язок.

Прикмети розшукуваного

на вигляд 55–60 років,

повної статури.

Одяг під час зникнення

чорна куртка,

чорна шапка,

джинси,

чорне зимове взуття.

При собі мав чорний рюкзак із червоним малюнком (хрест).

Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування чоловіка, телефонувати за номерами:

050-407-43-71, 099-485-50-02 або 102.