Поліція розшукує 66-річного Олександра Походню, який поїхав у напрямку Харкова й зник

Поліція Полтавського району розшукує 66-річного Олександра Олександровича Походню, який тимчасово проживав у селі Судіївка Мачухівської громади. Про це повідомили у відділі №2 Полтавського райуправління поліції.
Відомо, що 15 листопада чоловік поїхав у напрямку Харкова та перестав виходити на зв’язок.
При собі мав чорний рюкзак із червоним малюнком (хрест).
Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування чоловіка, телефонувати за номерами:
050-407-43-71, 099-485-50-02 або 102.
