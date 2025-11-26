На Полтавщині поліція розслідує справу «чорних рієлторів»: вони викрадали людей, аби заволодіти їхнім житлом

Відомо, що власників житла підозрювані викрадали та забирали в них усі документи, а самих утримували в занедбаній будівлі

На Полтавщині правоохоронці викрили та розслідують діяльність «чорних рієлторів», які викрадали людей, забирали в них документи та незаконно утримували. Про це стало відомо із ухвал Шевченківського районного суду Полтави.

Відомо, що розслідувати справу поліціянти почали цьогоріч у квітні за фактом незаконного позбавлення волі осіб (ч.2 с. 146 Кримінального кодексу України).

Слідчі встановили, що на території області діяла група осіб, яка налагодила схему з викрадення та незаконного позбавлення волі людей. Їх утримували в занедбаній будівлі, а в подальшому зловмисники мали на меті привласнити нерухоме майно цих людей.

У матеріалах справи йдеться, що до схеми був причетний чоловік, який мав не одну судимість, зокрема за крадіжку, шахрайство та незаконне позбавлення волі. Відомо, що він організував викрадення жінки та забрав техпаспорт на квартиру і ключі від неї, а також особисті документи потерпілої. Чоловік також заручився підтримкою місцевої рієлторки, якій передав ключі і документи від квартири, аби та могла підшукати потенційних покупців.

Під час розслідування правоохоронці знайшли місце, де зловмисники утримували потерпілу — та була у нетверезому стані, із синцями по всьому тілу та не могла самостійно пересуватися. На місце події викликали «швидку», жінку ушпиталили, але через кілька днів вона померла від отриманих раніше травм.

На одному із судових засідань свідчила двоюрідна сестра померлої жінки. Вона заявила, що та зловживала спиртними напоями, а також володіє інформацією про те, що із житла її сестри ще раніше зникли документи на квартиру. Крім того, зі слів свідка, чоловік, якого підозрюють в організації цієї схеми, погрожував її сестрі фізичною розправою і примушував підписати у нотаріуса документи, за якими вона передала б чоловікові свою квартиру. А той натомість обіцяв їй 1200 доларів і кімнату в гуртожитку.

На останньому засіданні, яке відбулося 18 листопада, суд підтримав клопотання прокурора та перевів засідання у закритий режим, аби зберегти таємницю досудового розслідування.

