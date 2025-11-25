Висловив невдоволення, у відповідь отримав ножове. Суд ухвалив вирок за замах на вбивство

На Полтавщині суд визнав винним чоловіка, який вчинив замах на вбивство, і ув'язнив його на 7 років. Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, у червні 2023 року в селі Коломацьке Полтавського району між двома чоловіками, перебувавшими в стані алкогольного сп'яніння, стався конфлікт. Один з чоловіків вислов невдоволення своєму знайомому, що той рано пішов із поминального обіду. На що, у відповідь, отримав удар ножем у груди. Не розгубившись, постраждалий зміг вихопити ніж і відкинути його подалі в траву.

Завдяки такій протидії і своєчасній медичній допомозі вдалось уникнути летальних наслідків.

Обвинуваченого визнали винним за ч. 2 ст.і 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство).

