Висловив невдоволення, у відповідь отримав ножове. Суд ухвалив вирок за замах на вбивство

Активна протидія постраждалого не дала довести справу до кінця
На Полтавщині суд визнав винним чоловіка, який вчинив замах на вбивство, і ув'язнив його на 7 років. Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура.
За даними правоохоронців, у червні 2023 року в селі Коломацьке Полтавського району між двома чоловіками, перебувавшими в стані алкогольного сп'яніння, стався конфлікт. Один з чоловіків вислов невдоволення своєму знайомому, що той рано пішов із поминального обіду. На що, у відповідь, отримав удар ножем у груди. Не розгубившись, постраждалий зміг вихопити ніж і відкинути його подалі в траву.
Завдяки такій протидії і своєчасній медичній допомозі вдалось уникнути летальних наслідків.
Обвинуваченого визнали винним за ч. 2 ст.і 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство).
Нагадуємо, минулого місяця у Полтаві, під час конфлікту жінка вдарила чоловіка ножем, через це слідчі відкрили кримінальне провадження.
