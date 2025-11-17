Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава формує комплексну систему турботи про дітей – від народження до школи
ГО "Захист держави"
Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщини поліціянти розшукали двох чоловіків, які заблукали у лісі

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 75

 

Пошукова операція чоловіків віком 75 та 80 тривала півтори години

У суботу, 15 листопада, близько 17.00 до поліції Оржиччини надійшло повідомлення від працівників ДСНС про зникнення двох чоловіків віком 75 та 80 років. За попередньою інформацією, вони, ймовірно, втратили орієнтир та заблукали в лісі поблизу села Маяківка Оржицької тергромади Лубенського району. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Отримавши повідомлення про зникнення людей, поліція негайно розпочала пошукові заходи. Було залучено максимальну кількість особового складу поліції Оржиччини та найближчі патрульні екіпажі. Також до пошуків долучилися рятувальники ДСНС.

— Пошукова операція тривала півтори години. За цей час поліцейські використовували гучномовний зв’язок, прочісували лісову місцевість, перевіряли ймовірні маршрути руху чоловіків та орієнтували місцевих мешканців на пошуки зниклих. На щастя, обох чоловіків поліцейські розшукали. З ними все добре, — повідомив начальник сектору поліцейської діяльності № 1 (селище Оржиця) Лубенського райвідділу поліції Ян Добриднік.

Нагадаємо, 3 листопада ми писали, що у Новосанжарській громаді жінка пішла в ліс по гриби та зникла. Поліцейські розшукали її через три години після звернення чоловіка за допомогою.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини заблукали ліс
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх