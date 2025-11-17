На Полтавщини поліціянти розшукали двох чоловіків, які заблукали у лісі

Сьогодні, 11:33

У суботу, 15 листопада, близько 17.00 до поліції Оржиччини надійшло повідомлення від працівників ДСНС про зникнення двох чоловіків віком 75 та 80 років. За попередньою інформацією, вони, ймовірно, втратили орієнтир та заблукали в лісі поблизу села Маяківка Оржицької тергромади Лубенського району. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Отримавши повідомлення про зникнення людей, поліція негайно розпочала пошукові заходи. Було залучено максимальну кількість особового складу поліції Оржиччини та найближчі патрульні екіпажі. Також до пошуків долучилися рятувальники ДСНС.

— Пошукова операція тривала півтори години. За цей час поліцейські використовували гучномовний зв’язок, прочісували лісову місцевість, перевіряли ймовірні маршрути руху чоловіків та орієнтували місцевих мешканців на пошуки зниклих. На щастя, обох чоловіків поліцейські розшукали. З ними все добре, — повідомив начальник сектору поліцейської діяльності № 1 (селище Оржиця) Лубенського райвідділу поліції Ян Добриднік.

