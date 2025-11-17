На Полтавщини поліціянти розшукали двох чоловіків, які заблукали у лісі

У суботу, 15 листопада, близько 17.00 до поліції Оржиччини надійшло повідомлення від працівників ДСНС про зникнення двох чоловіків віком 75 та 80 років. За попередньою інформацією, вони, ймовірно, втратили орієнтир та заблукали в лісі поблизу села Маяківка Оржицької тергромади Лубенського району. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
Отримавши повідомлення про зникнення людей, поліція негайно розпочала пошукові заходи. Було залучено максимальну кількість особового складу поліції Оржиччини та найближчі патрульні екіпажі. Також до пошуків долучилися рятувальники ДСНС.
Нагадаємо, 3 листопада ми писали, що у Новосанжарській громаді жінка пішла в ліс по гриби та зникла. Поліцейські розшукали її через три години після звернення чоловіка за допомогою.
