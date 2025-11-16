У Чорнухинській громаді рятувальники витягли рибалку з болота

13 листопада поблизу Чорнухинської громади старший чоловік, рибалячи на березі, провалився у густий болотний осад і застряг по пояс, повідомила пресслужба Держанвної служби надзвичайних ситуацій Полтавщини.
Він близько півтори години намагався вибратися самостійно та кликав на допомогу.
Його почула місцева мешканка, яка неподалік збирала гриби. Вона одразу зателефонувала до рятувальників.
Надзвичайники прибули на місце, витягли чоловіка з пастки та передали медикам для огляду. До порятунку залучали працівників державного пожежно-рятувального посту.
