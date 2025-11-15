Олена Шуляк
Надзвичайні новини

У Лубнах чоловік викрав із магазину 44 тисячі гривень — йому оголосили підозру

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 123

Підозрюваного встановили того ж дня, він раніше мав проблеми із законом

2 листопада близько 16.00 до Лубенського райвідділу поліції надійшло повідомлення про крадіжку грошей із місцевого магазину. Поліціянти одразу розпочали розслідування та встановили особу зловмисника.

За інформацією пресслужби поліції Полтавщини, крадіжку скоїв 49-річний місцевий житель, який уже притягувався до відповідальності за подібні злочини. Попередньо з’ясовано, що чоловік таємно викрав майже 44 тисячі гривень.

— У рамках першочергових оперативних дій особу причетного вдалося швидко встановити. Йому вже повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, — повідомив начальник Лубенського райвідділу поліції Максим Романенко.

Досудове розслідування здійснюють за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена повторно, в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Котельві військовослужбовець обікрав церкву.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Лубни крадіжка
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

