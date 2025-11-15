У Лубнах чоловік викрав із магазину 44 тисячі гривень — йому оголосили підозру

2 листопада близько 16.00 до Лубенського райвідділу поліції надійшло повідомлення про крадіжку грошей із місцевого магазину. Поліціянти одразу розпочали розслідування та встановили особу зловмисника.
За інформацією пресслужби поліції Полтавщини, крадіжку скоїв 49-річний місцевий житель, який уже притягувався до відповідальності за подібні злочини. Попередньо з’ясовано, що чоловік таємно викрав майже 44 тисячі гривень.
Досудове розслідування здійснюють за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена повторно, в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно у Котельві військовослужбовець обікрав церкву.
