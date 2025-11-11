У Лубнах через аварію на лінії електропередач немає світла та води

У Лубенській громаді сталася аварія на лінії електропередач, через що у місті тимчасово відсутнє електро- та водопостачання. Про це повідмив т.в.о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

У деяких населених пунктах району спостерігаються коливання напруги.

За словами Когута, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків аварії.

Орієнтовно постачання електроенергії планують відновити до 22.00.