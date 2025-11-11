На Кременчуччині розшукують зниклого безвісти Ігоря Кузнецова

Сьогодні, 17:57 Переглядів: 201

На Кременчуччині поліція розшукує зниклого безвісти 61-річного Ігоря Кузнецова. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління поліції.

Відомо, що чоловік з 1 листопада 2025 року не виходить на зв’язок, його місцеперебування лишається невідомим. Чоловік проживає у Горішніх Плавнях на вул. Чекаліна, однак наразі за місцем мешкання відсутній.

Прикмети зниклого: зріст близько 173 см, худорлявої тілобудови, має шрам на стегні, волосся довге, очі карі.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про можливе місцеперебування зниклого, повідомити до правоохоронних органів за телефонами 097-900-72-98 або 102.