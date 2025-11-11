У Полтаві 18-річний велосипедист в'їхав у припарковане авто та потрапив до лікарні

Сьогодні, 12:59 Переглядів: 243

10 листопада близько 10.15 у Полтаві на вулиці Івана Мазепи сталася ДТП: 18-річний місцевий житель на електровелосипеді XIAOMI врізався у припаркований автомобіль Volkswagen. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Унаслідок зіткнення хлопець отримав травми та був госпіталізований.

За фактом події слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ст.291 КК України (порушення чинних на транспорті правил).

