У Полтаві 18-річний велосипедист в'їхав у припарковане авто та потрапив до лікарні

10 листопада близько 10.15 у Полтаві на вулиці Івана Мазепи сталася ДТП: 18-річний місцевий житель на електровелосипеді XIAOMI врізався у припаркований автомобіль Volkswagen. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Унаслідок зіткнення хлопець отримав травми та був госпіталізований.
За фактом події слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ст.291 КК України (порушення чинних на транспорті правил).
Нагадаємо, вчора у центрі Кременчука таксі зіткнулося з мікроавтобусом.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.