У Кременчуці в ДТП постраждав чотирирічний хлопчик (уточнено)

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 421

На проспекті Свободи зіткнулися Mercedes-Benz і Opel

10 листопада близько 12.20 на проспекті Свободи у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомила прсслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, зіткнулися автомобілі Mercedes-Benz і Opel. За кермом першої автівки був 55-річний чоловік, другої — 47-річний водій.

Унаслідок аварії травмувався малолітній пасажир Opel — хлопчик 2021 року народження. Його доставили до лікарні, медики встановлюють ступінь тяжкості ушкоджень.

Слідчі Кременчуцького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості). Обставини ДТП з’ясовують.

Нагадаємо, вчора у центрі Кременчука таксі зіткнулося з мікроавтобусом.