У Миргороді на пішохідному переході авто збило чоловіка

Сьогодні, 10:44 Переглядів: 121

10 листопада близько 19.10 на вулиці Гоголя в Миргороді сталася ДТП: Daewoo Lanos, за кермом якого був 47-річний водій, збив 32-річного місцевого мешканця. За попередньою інформацією, чоловік переходив дорогу пішохідним переходом. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Постраждалого з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Обставини аварії встановлюють слідчі.

За фактом події вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості).

Нагадаємо, вчора у центрі Кременчука таксі зіткнулося з мікроавтобусом.