У Миргороді у водоймі знайшли тіло жінки: поліція з’ясовує обставини

Сьогодні, 16:11 Переглядів: 0

На тілі загиблої не виявили ознак насильницької смерті

Учора, 9 листопада, близько 10.45 у водоймі Миргорода місцевий житель виявив тіло жінки без ознак життя. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група Миргородського райвідділу поліції, яка встановила, що загибла — 71-річна місцева жителька.

Під час попереднього огляду правоохоронці не виявили на тілі жінки слідів насильства. Для з’ясування точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Обставини трагедії встановлюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині у водоймі вияливи тіло рибалки.