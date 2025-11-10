Поліція розшукує безвісти зниклого 26-річного жителя Полтавщини Владислава Федія

Працівники відділу № 2 (Полтавський район) Полтавського райуправління поліції розшукують мешканця села Покровське Решетилівської громади Федія Владислава Віталійовича, 1999 року народження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
Поліція встановила, що чоловік 9 листопада виїхав до Полтави на автомобілі Volkswagen Passat зеленого кольору (державні номерні знаки ВІ4358НІ) та не повернувся додому.
Прикмети розшукуваного: на вигляд 23-27 років, худорлявої статури, зріст близько 175 см, волосся коротке темне, очі темні, має бороду.
