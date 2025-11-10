{user_fullname}
Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція розшукує безвісти зниклого 26-річного жителя Полтавщини Владислава Федія

Сьогодні, 14:56 Переглядів: 751

 

Учора чоловік виїхав до Полтави на автомобілі Volkswagen Passat та не повернувся додому

Працівники відділу № 2 (Полтавський район) Полтавського райуправління поліції розшукують мешканця села Покровське Решетилівської громади Федія Владислава Віталійовича, 1999 року народження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Поліція встановила, що чоловік 9 листопада виїхав до Полтави на автомобілі Volkswagen Passat зеленого кольору (державні номерні знаки ВІ4358НІ) та не повернувся додому.

Прикмети розшукуваного: на вигляд 23-27 років, худорлявої статури, зріст близько 175 см, волосся коротке темне, очі темні, має бороду.

— Якщо вам відома інформація, що може пришвидшити розшук чоловіка, просимо негайно повідомити до Полтавського райуправління поліції за телефонами 099-485-50-02, 102 або будь-яким іншим зручним способом, — закликають правоохоронці.
ПО ТЕМІ:

Що робити родичам, коли зникає людина: алгоритм дій для ефективного розшуку

Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини зниклий безвісти розшук
Вверх